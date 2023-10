O Vasco vai mandar o clássico com o Botafogo, em São Januário, na segunda-feira (6). O Comando Geral da Polícia Militar autorizou em caráter excepcional a realização do jogo no estádio e já encaminhou toda a documentação necessária para a mudança do local da partida, que está marcada, na tabela da CBF, para o Raulino de Oliveira, no domingo (5).