A partida ficou marcada pelo recorde de finalizações do Botafogo no Campeonato Brasileiro, e também mostrou a força do favorito ao título. Líder do torneio há 27 rodadas, o Alvinegro buscou a vitória. Ditou o ritmo do jogo, pressionou o adversário e cumpriu a estratégia, mas faltou um pouco de sorte.