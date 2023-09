- Cada um a sua maneira, TAC e Botafogo foram muito importantes para eu ser o jogador que sou hoje. Cheguei ao TAC bastante garoto e lá me acostumei com um ambiente profissional. Já no Botafogo, conheci um clube gigante, de dimensão internacional. Estou aqui por minha capacidade, claro, mas quantos não gostariam de estar no meu lugar? - disse.