Franclim Carvalho elogia torcida do Botafogo após vitória: 'Ambiente muito bom'

O Botafogo estreou com vitória na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (21), no Nilton Santos, o Glorioso venceu a Chapecoense pelo placar de 1 a 0, com gol de Alex Telles já no fim, e abriu vantagem na quinta fase. Após o duelo, o técnico Franclim Carvalho destacou a primeira vitória em casa, explicou as mudanças no time titular, as limitações com os números de estrangeiro e elogiou a atuação de Álvaro Montoro.

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Com a vitória sobre a Chapecoense, o treinador Franclim Carvalho conquistou a primeira vitória em casa no comando do Botafogo. O português celebrou o resultado e elogiou a atmosfera que a torcida do Glorioso criou no Nilton Santos.

— É sempre importante ganhar em casa e fora pelo caminho, como nós falamos lá em Portugal. Mas com apoio dos torcedores é diferente e hoje criaram um ambiente muito bom, fiquei muito satisfeito com os torcedores, com o apoio que deram a equipe. Eu fiquei satisfeito de conseguir a vitória ao torcedor. E o fato de não ter sofrido gol é muito importante, nós pensamos na equipe como um todo, quando não sofremos, que foi o caso de hoje, estão todos de parabéns — afirmou o treinador.

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Sobre as mudanças no time, o treinador foi questionado sobre as mudanças no time titular em relação ao confronto contra a Chapecoense, no sábado (18), pelo Brasileirão. Franclim relembrou outras alterações no onze inicial e ressaltou que o Botafogo tem um elenco titular.

— Primeiro por que quem decide sou eu, essa é a resposta. Nós não temos uma equipe titular, temos um elenco titular. Quando nós mudamos oito atletas para o jogo na Argentina eu fiz isso, depois mudamos dois, hoje mudamos cinco — explicou Franclim.

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Nesta partida contra a Chapecoense, Lucas Villalba ficou de fora da lista de relacionados pelo limite de estrangeiros que a CBF impõe aos times em suas competições. Mesmo com a limitação, Franclim Carvalho concorda com a regra e elogiou a atuação e Álvaro Montoro.

— A situação do Villalba foi por limite de estrangeiros, claro que isso nos limita, mas sabemos a regra do jogo e eu acho que esse regulamento defende o jogador brasileiro e eu estou de acordo com esse regulamento. Agora, temos mais do que nove, temos que optar sempre, os jogadores percebem que temos essa limitação e tentamos dependendo do jogo e do rendimento de cada um trazer aqueles que estão em melhor condição. Por último, o jogo do Montoro. Acho que ele tem condições para ser um jogador de elite, ainda não é, tem muita margem. Acho que temos que dar mérito a diretoria por contratar um jogador deste nivel, e acho que o Montoro hoje fez uma coisa hoje que é jogar para frente, por que ele tem muito conforto com a bola — elogiou o português.

Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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