Alex Telles revela conversa com Vitinho e elogia companheiro: 'Fenômeno'

O Botafogo venceu a Chapecoense por 1 a 0 nesta terça-feira (21), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O gol da vitória foi marcado por Alex Telles, aos 45 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Vitinho. Após a partida, os dois jogadores destacaram a construção da jogada que garantiu a vantagem alvinegra no confronto.

continua após a publicidade

Em entrevista pós-jogo ao Sportv, Alex Telles e Vitinho comentaram a jogada do gol que deu a vitória do Glorioso. O lateral-direito destacou a instrução de Franclim Carvalho buscarem jogadas pelo lado direito, que resultaram no gol da vitória.

— Eu já tava cruzando bastante bola ali. O time deles montou uma linha de cinco lá atrás que tava difícil de entrar, o professor no intervalo pediu pra gente atacar pelas laterais. Eu comecei a cruzar, no final fui muito feliz de dar o passe pra ele — afirmou Vitinho.

continua após a publicidade

Vitinho em ação em Botafogo x Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Autor do gol, Alex Telles explicou a origem da jogada e revelou conversa com Vitinho em que combinaram a jogada antes do primeiro gol de cabeça do lateral-esquerdo na carreira.

— Mas pela exigência da gente ajudar no ataque, o Vitinho cruzou uma bola logo quando eu entrei e eu não cheguei no segundo poste. Aí depois eu falei pra ele: 'cruza de novo que eu vou, que eu vou entrar lá'. E o Vitinho, pô, é um fenômeno, tá jogando muita bola e foi muito feliz no cruzamento. Meu primeiro gol de cabeça na carreira, até achei estranho, mas o importante é ajudar a equipe — revelou Alex Telles.

continua após a publicidade

Alex Telles fez o gol do Botafogo contra a Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Como foi Botafogo x Chapecoense?

Diferente da partida válida pelo Brasileirão, em Chapecó, o Botafogo teve muita dificuldade de criar no campo de ataque. A equipe catarinense, comandada por Fábio Mathias, foi ao Nilton Santos com uma linha de cinco defensores e abdicou do jogo.

O Glorioso teve 67% de posse de bola, mas pouco espaço para penetrar na área. Quando conseguiu, falhou com Kadir perdendo a principal oportunidade do primeiro tempo na pequena área. No cenário geral, um sufoco no campo de ataque.

Muito volume de jogo, muitas chances, mas parecia que o Botafogo teria um dia "daqueles" quando tudo dá errado. Da zaga da Chapecoense salvando bola em cima da linha, finalização na trave, defesas importantes do goleiro Anderson. Foi assim durante toda a segunda etapa. Era atuação para vitória, e ela veio na reta final.

Aos 45 do segundo tempo, depois de muito insistir pela direita, Vitinho fez linda jogada individual e cruzou na segunda trave. A bola passou por Correa, Arthur Cabral, mas encontrou a cabeça de Alex Telles para explodir a arquibancada do Nilton Santos. Vantagem do Glorioso, que sai na frente pela classificação para as oitavas de final.

Alex Telles fez o gol do Botafogo contra a Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Aposte nos jogos do Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo