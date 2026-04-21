John Textor admite possibilidade de deixar o Botafogo e ataca Eagle: 'Chega'

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor admitiu pela primeira vez a possibilidade de deixar o clube em meio ao impasse relacionado aos novos aportes financeiros. A declaração foi feita antes da partida contra a Chapecoense, no Nilton Santos, após o adiamento da Assembleia Geral Extraordinária que discutiria a capitalização da SAF.

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A reunião, inicialmente marcada para a última segunda-feira (20), não ocorreu por falta de quórum, já que representantes da Eagle Bidco não compareceram. O encontro foi remarcado para o próximo dia 27. Textor criticou a ausência e afirmou que a indefinição impede novos investimentos.

— Eu prefiro ser arrastado para fora do prédio chutando, gritando e meio morto antes de deixar esse clube. Mas estou tentando colocar o meu dinheiro aqui por muito tempo. Se eu não consigo fazer isso legalmente e outra pessoa quiser pagar… Criamos um projeto, vivemos um sonho, mas queremos ganhar mais e o clube precisa de dinheiro. Se eles não me deixarem investir e outra pessoa puder, é o melhor para a torcida. Não é sobre mim, é sobre Botafogo — afirmou em entrevista ao portal "Ge".

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A reunião, convocada para a última segunda-feira (20), não teve quórum após a ausência de representantes da Eagle Bidco. Advogados da holding participaram, mas Textor criticou a falta de interlocutores com poder de decisão. Um novo encontro está previsto para o dia 27.

— A Eagle Bidco não apareceu. Eles disseram que sim porque mandaram advogados, mas não é o que queremos. Queremos voz, uma pessoa que sente à mesa e diga: "Não vamos deixar você cuidar do clube, John. Nós vamos cuidar do clube". Não tivemos quórum na primeira reunião, terá outra no dia 27. Eu não me importo qual resultado será. Se eu estou dentro ou fora, desde que alguém esteja pagando as contas deste lindo clube. Os torcedores merecem. Não é a Eagle Bid Co., eu sou o sócio majoritário da Eagle. É a Ares. Fazendo o melhor que podem para proteger o time da França (Lyon) e sacrificar o do Brasil (Botafogo) — disparou.

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O empresário apresentou uma proposta de aporte de US$ 25 milhões (cerca de R$ 127 milhões), estruturada como aumento de capital com emissão de novas ações. A medida depende de aprovação dos acionistas, incluindo o clube associativo, que detém 10% da SAF do Botafogo.

Sem a liberação, Textor afirmou que só pode investir no Botafogo por meio de dívida, o que considera inadequado para a estrutura financeira do clube.

— Chega de advogados, atividades nas sombras, pessoas trabalhando por baixo dos panos. Venha para a reunião, coloque suas opiniões de forma transparente, encerre a reunião, venha com capital e soluções ou saia do caminho. Eu fiz uma oferta de investimento de 25 milhões de dólares. Eu só posso colocar isso em forma de dívida, o que não é saudável. Eu pedi autorização para meu investimento de 25 milhões de dólares ser aprovado e queria votar isso. Se não for por mim, também pedi uma autorização para criar ações para atrair investidores externos — disse.

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O edital da assembleia prevê a votação do aumento de capital de R$ 125 milhões, a possível renúncia de preferência dos acionistas atuais na subscrição de ações e a análise de outras formas de aporte. Também está na pauta a ratificação de um empréstimo utilizado para quitar pendências que geraram transfer ban.

O Botafogo enfrenta restrições para registrar jogadores após decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas por atraso no pagamento de dívidas. O cenário financeiro é um dos pontos centrais das discussões entre os acionistas.

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Clement Mahoudeau/AFP)

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