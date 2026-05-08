Botafogo e Atlético-MG fazem duelo direto no Brasileirão em reencontro marcado por rivalidade recente

Atlético-MG e Botafogo voltam a se encontrar neste domingo, às 16h, na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto que ganhou peso e rivalidade nos últimos anos. Separados apenas pelos critérios de desempate, os clubes chegam empatados com 17 pontos na tabela. O Glorioso aparece em 10º, com um jogo a menos, enquanto o Galo ocupa a 11ª colocação.

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O duelo também marca o terceiro encontro entre as equipes após a histórica final da Libertadores de 2024, em Buenos Aires, quando o Botafogo venceu o Atlético-MG e conquistou o título continental pela primeira vez. Desde aquela decisão, os clubes passaram a protagonizar confrontos mais tensionados e equilibrados, carregando um clima de rivalidade recente dentro e fora de campo.

Botafogo foi campeão da Libertadores 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em 2025, os times já se enfrentaram duas vezes pelo Brasileirão, com uma vitória para cada lado, ambas por 1 a 0. O equilíbrio nos resultados reforça o cenário de disputa direta entre equipes que ainda buscam se consolidar na parte de cima da tabela e reduzir a distância para o grupo que briga por vaga na Libertadores.

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Para o Botafogo, a partida representa a chance de se distanciar do Atlético-MG e ganhar posições importantes antes da pausa para a Copa do Mundo. O time carioca ainda tem um jogo atrasado, fator que pode alterar ainda mais a situação do time na tabela.

Do lado mineiro, o Galo tenta fazer valer o mando de campo para encerrar a sequência de oscilações e também usar o confronto como resposta diante de um adversário que passou a ser visto como um rival indigesto desde a decisão continental.

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Com histórico recente quente, equilíbrio na tabela e lembranças ainda vivas da final da Libertadores, Atlético-MG e Botafogo entram em campo neste domingo para mais um capítulo de uma rivalidade que cresceu rapidamente no futebol brasileiro.

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