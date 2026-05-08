Quais jogadores estão no departamento médico do Botafogo?

Mesmo com a maratona da temporada, o Botafogo chama atenção pela baixa quantidade de jogadores no departamento médico em 2026. Atualmente, apenas Allan, lesionado neste ano, e os remanescentes Kaio Pantaleão e Nathan Fernandes — que sofreram problemas físicos ainda em 2025 — seguem em recuperação.

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💊Allan

Situação: Allan sofreu uma ruptura completa do retofemoral da coxa direita. A previsão de recuperação é estimada em um período de 12 a 20 semanas. O jogador será submetido a cirurgia nos próximos dias. Confira mais detalhes no vídeo abaixo:

Como e quando foi a lesão: Allan sentiu dores durante a derrota contra o Remo por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. O atleta foi substituído minutos após entrar em campo, no segundo tempo.

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💊Kaio Pantaleão

Situação: Kaio Pantaleão sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo. O jogador foi submetido à cirurgia de reconstrução ligamentar no dia 23 de outubro do ano passado, mas ainda não retornou aos gramados.

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Na previsão inicial fornecida pelo departamento médico do Botafogo (9 meses após a cirurgia), o jogador já poderá voltar a jogar após a pausa para a Copa do Mundo.

Como e quando foi a lesão: Kaio Pantaleão sofreu a lesão na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, pelo Brasileirão, no dia 1/10, no Nilton Santos. O lance que tirou Kaio Pantaleão da temporada aconteceu na reta final do jogo, aos 35 minutos. O jogador havia marcado o que seria o terceiro gol, mas foi anulado por posição irregular. Ronaldo, goleiro do Bahia, entrou na dividida e a perna esquerda do defensor alvinegro ficou presa, provocando a torção.

O zagueiro chegou ao clube em junho de 2025 para reforçar o elenco antes do Mundial de Clubes. Desde então, somou 15 jogos e 1241 minutos em campo.

Zagueiro do Botafogo, Kaio Pantaleão, passou por cirurgia após lesão no joelho (Foto: Reprodução)

💊 Nathan Fernandes

Situação: O atacante Nathan Fernandes sofreu uma fratura no antebraço direito e passou por cirurgia. Antes da lesão, Nathan vinha em ascensão no elenco profissional do Alvinegro. O Botafogo não divulgou previsão de retorno para o atacante de 20 anos.

Quando foi a lesão: A lesão aconteceu durante os treinamentos da Seleção Sub-20 sob comando do técnico Ramon Menezes