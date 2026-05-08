Júnior Santos desfalca o Botafogo contra o Atlético-MG por cláusula contratual

O Botafogo não terá o atacante Júnior Santos no confronto contra o Atlético-MG, neste domingo (11), às 16h, na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está emprestado pelo Galo ao clube carioca até dezembro de 2026.

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O contrato de empréstimo prevê o pagamento de multa caso Júnior Santos atue contra o Atlético-MG. A diretoria do Botafogo optou por não pagar o valor estipulado. O acordo inclui opção de compra ao final do período de empréstimo.

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Pelo contrato firmado entre os clubes, o Atlético-MG é responsável pelo pagamento dos salários do jogador. A cláusula específica no contrato determina a multa para escalação do camisa 7 em jogos contra o time mineiro.

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O lateral Vitinho também está fora do jogo de domingo. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Remo na semana passada. Ele cumprirá suspensão automática.

Júnior Santos está emprestado ao Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Botafogo e Atlético-MG fazem duelo direto no Brasileirão em reencontro marcado por rivalidade recente

Atlético-MG e Botafogo voltam a se encontrar neste domingo, às 16h, na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto que ganhou peso e rivalidade nos últimos anos. Separados apenas pelos critérios de desempate, os clubes chegam empatados com 17 pontos na tabela. O Glorioso aparece em 10º, com um jogo a menos, enquanto o Galo ocupa a 11ª colocação.

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O duelo também marca o terceiro encontro entre as equipes após a histórica final da Libertadores de 2024, em Buenos Aires, quando o Botafogo venceu o Atlético-MG e conquistou o título continental pela primeira vez. Desde aquela decisão, os clubes passaram a protagonizar confrontos mais tensionados e equilibrados, carregando um clima de rivalidade recente dentro e fora de campo.

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