O Botafogo promoveu uma reverência ao seu eterno ídolo. A estátua em homenagem a Garrincha ficou pronta e está exposta na frente de General Severiano, sede social do clube, desde esta quinta-feira (13). O movimento foi organizado pelo presidente do clube associativo, Durcesio Mello, e tem como intuito valorizar a história do Alvinegro no local.