Escalação: Botafogo terá time misto diante do Capital-DF

Com time misto, o técnico Renato Paiva confirmou a escalação do Botafogo para o jogo com o Capital-DF, partida válida pela 3ª fase da Copa do Brasil e que marca a estreia do clube alvinegro na edição deste ano. O duelo começa às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (30), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️Confira a tabela completa da Copa do Brasil

Vindo de boa vitória sobre o Fluminense em clássico válido pela 6ª rodada do Brasileirão, o Botafogo quer manter o embalo diante do Capital-DF e arrancar com uma boa vantagem na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Para definir a escalação do Botafogo para o jogo desta quarta-feira, Paiva optou por dar rodagem aos atletas com poucos minutos. Todos os setores foram modificados, mas o treinador manteve a estrutura com dois homens de força como referências.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Confira a escalação do Botafogo

O Botafogo vai para a partida com: Léo Linck; Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Allan; Artur, Jeffinho, Rwan Cruz e Mastriani.

Quinto colocado no Grupo E da Série D do Brasileirão, o Capital-DF chega para o confronto com o Botafogo como azarão. Até aqui, a equipe do planalto central eliminou Portuguesa-RJ e Porto Velho. O clube se classificou à Copa do Brasil após ter sido vice-campeão do Distrito Federal.

continua após a publicidade

A arbitragem de campo é paranaense: Lucas Casagrande será o árbitro principal, e será auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR).