O Botafogo inicia nesta quarta-feira (30), diante do Capital-DF, a busca por um dos poucos títulos que ainda lhe faltam: o da Copa do Brasil. E, mais do que começar bem a competição nacional, o time quer aproveitar a partida das 19h (de Brasília) para manter o embalo iniciado no sábado passado, quando derrotou o Fluminense por 2 a 0 em clássico pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Botafogo x Capital-DF: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

A vitória com futebol bem jogado diante do tricolor carioca foi um verdadeiro alívio ao time e à comissão técnica, que vinha pressionada pelo futebol pouco objetivo e de resultados ruins. Antes daquele jogo, o Botafogo acumulava quatro jogos sem vitória por Brasileirão e Libertadores, o que já irritava a torcida e levantava sérios questionamentos ao trabalho do técnico Renato Paiva.

Uma eventual má exibição diante do Capital-DF nesta quarta-feira pode reavivar as críticas, e por isso o Botafogo espera conseguir se impor no Nilton Santos. O time que vai entrar em campo não está confirmado, mas deve ter a base dos últimos jogos, com mudanças apenas pontuais.

continua após a publicidade

Uma das possíveis alterações está no ataque. Elias Manoel deve ser um dos titulares ao lado de Savarino. Mastriani também tem chances de ser titular, com Igor Jesus ficando como opção.

Capital-DF disputa a Série D do Brasileiro

Advrsário do Botafogo e quinto colocado no Grupo E da Série D, o Capital-DF chega para o confronto como azarão. O time chegou à terceira fase após eliminar Portuguesa-RJ e Porto Velho. O clube se classificou à Copa do Brasil após ter sido vice-campeão do Distrito Federal.

continua após a publicidade

Igor Jesus pode ser poupado no duelo de ida do Botafogo com o Capital-DF (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CAPITAL-DF

3ª FASE - JOGO DE IDA - COPA DO BRASIL



📆 Data e horário: Quarta-feira, 30 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR);

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Allan, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Matheus Martins); Savarino, Igor Jesus (Mastriani) e Elias Manoel (Artur).

CAPITAL (Técnico: Roberto Fernandes)

Reynaldo; Lenon, Lucas Oliveira, Pedro Romano e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho, Erick Varão e Romarinho; Michael Quarcoo e Rikelmi.