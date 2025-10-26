Escalação: Botafogo terá retornos importantes contra o Santos

Precisando vencer para não se afastar do G-4, o Botafogo vai ter retornos importantes na escalação para a partida com o Santos, neste domingo (26), a partir das 16h (de Brasília), no Nilton Santos. Além dos retornos dos suspensos, três jogadores que estavam entregues ao departamento médico devem ficar à disposição do técnico Davide Ancelotti para o jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

De certeza estão as voltas de Danilo Barboza e de Marlon Freitas. O zagueiro e o volante não atuaram na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, na última rodada, porque estavam suspensos. E há a expectativa dos retornos de Danilo, Arthur Cabral e Alex Telles.

Danilo não atua desde 17 de setembro, quando o Botafogo empatou por 3 a 3 com o Mirassol. Na ocasião, o volante saiu mais cedo ao sentir o músculo posterior da coxa esquerda.

Arthur Cabral, por sua vez, fraturou a mão esquerda na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, há 11 dias. Ele foi desfalque com o Ceará, mas voltou a treinar na quarta-feira (22), com a mão imobilizada. Desde então, participou normalmente das atividades.

Alex Telles também tem boas chances de atuar após ficar um mês afastado se recuperando de dores crônicas no joelho esquerdo. Ele não joga desde 24 de setembro, quando o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre.

Confira a provável escalação do Botafogo diante do Santos

A provável escalação do Botafogo para enfrentar o Santos tem Léo Linck; Vitinho, Marçal, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Newton (Danilo), Marlon Freitas, Artur, Savarino e Santi Rodríguez; Arthur Cabral (Chris Ramos)