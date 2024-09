Thiago Almada e Adryelson chegam como reforços do Botafogo para 2024. (Foto: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

O norte-americano John Textor concedeu entrevista coletiva na França, na última quarta-feira (11), para esclarecer questionamentos sobre a crise financeira no Lyon. Em um momento diferente do Botafogo, o clube francês lida com uma instabilidade esportiva e dificuldades nas finanças.

O clube havia prometido à DNCG, órgão regulador do futebol na França, arrecadar 100 milhões de euros (R$ 621 milhões) em vendas de jogadores. Mas acabou arrecadando cerca de 40% deste valor. Por isso, a preocupação do clube francês com punições aumentou, assim como a pressão dos torcedores. O Lyon já sofreu com isso em momento anterior, já sob o comando de Textor.

Apesar de não ter batido a meta de arrecadamento, o empresário planeja vender o Crystal Palace, um dos clubes da Eagle Football, que pode ajudar a equipe francesa. Segundo ele, a venda do clube inglês reduzirá a dívida e fornecerá o capital necessário.

Nesta janela de transferências, o Botafogo participou de transações que poderiam ter ajudado o Lyon a bater meta de venda de jogadores. O meio-campista El Arouch e o zagueiro Adryelson chegaram como reforços para a reta final da temporada, mas sem custos. O francês com contrato até 2026 e o brasileiro por empréstimo até o final do ano.

Essas situações inflamaram ainda mais as preocupações dos torcedores franceses. Durante a coletiva, John Textor foi questionado sobre dar 'mais atenção' ao Alvinegro. Em resposta, o empresário afirmou que se apaixonou pelo clube brasileiro e que as dificuldades acabaram o aproximando.

– O Botafogo era um clube associativo, com recursos muito limitados, que tecnicamente estava insolvente. Tivemos que recomeçar, naturalmente fazer um investimento inicial, construindo um corpo de funcionários, tivemos uma das mais terríveis lutas contra manipulação de jogos. Prestem atenção, provamos agora no Senado, os investigadores provaram, a imprensa ainda tenta diminuir o que falamos. Essas dificuldades te fazem ficar mais próximo do clube. Comemorei, sofri, esse carinho vem com o tempo. Esse clube [Lyon] já tem um grande departamento de futebol, pessoas tomando várias decisões, não precisa de mim tanto no dia a dia do que precisam no Brasil.

Atualmente, o Lyon ocupa a 14ª posição do campeonato inglês. Em três jogos, os franceses têm duas derrotas e uma vitória, com três pontos conquistados. A posição é desconfortável apesar do início da temporada. Como um pai de dois filhos, Textor ponderou sobre a relação entre os dois clubes.

– As pessoas falam, e é justo dizer que eu amo o Botafogo, mas também tivemos problemas aqui, certo? Não sei quando me apaixonei por esse clube. Não cheguei ainda onde vocês estão, mas gasto as mesmas horas nesse clube do que nos outros. Vejo todos os clubes como membros que ajudam um aos outros. Isso também é sazonal. Lá estamos no momento alto da temporada, perdemos o campeonato no ano passado sob circunstâncias estranhas e estamos de volta ao topo da tabela agora. Vocês verão uma montanha russa de emoções dependendo do momento da temporada em que estivermos.

Questionado por reforços, o dono da SAF confirmou que Adryelson e Thiago Almada estarão no Lyon na próxima temporada. Além disso, pediu para que a Ligue 1 aumente o limite de estrangeiros, atualmente em quatro.

– Foi escolha do Adryelson retornar (para o Botafogo) e ele estará de volta. Se tudo correr como esperado, estiver saudável, Almada também virá. Adryelson com certeza retornará à Europa porque há muitos clubes interessados nele, ele terá oportunidade aqui. Era um dos melhores zagueiros do time, ele provou que teria mais chances. Acho que ele terá mais espaço no Botafogo, é um dos melhores zagueiros do país. Ele foi convocado (Seleção Brasileira) ano passado, mas o pouco tempo de jogo aqui provavelmente foi o motivo de ele não ter sido chamado de novo.