Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 04:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo fez uma janela de transferências movimentada e vive a expectativa pela estreia de parte dos reforços. Entre os quatro que ainda não entraram em campo está Alex Telles, contatado no último dia de mercado e último a se juntar o grupo do Glorioso. Mesmo assim, há chances do lateral-esquerdo estar a disposição já contra o Corinthians, no próximo sábado (14), pelo Brasileirão.

Apesar de ter chegado ao Alvinegro há pouco mais de uma semana e só ter sido apresentado na última terça-feira (10), o camisa 13 não está totalmente sem ritmo de jogo. O jogador fez pré-temporada no Al-Nassr e inclusive disputou quatro partidas na Arábia Saudita em agosto, duas pela Supertaça e duas pelo campeonato nacional.

Além disso, a lesão de Cuiabano reforça a necessidade do Botafogo de contar com Alex Telles o mais rápido possível. O camisa 66 pode desfalcar a equipe por até quatro semanas, e a contusão foi um dos motivos do clube buscar um lateral-esquerdo no mercado.

No entanto, mesmo com todas as razões para a estreia do reforço diante do Corinthians, a estreia de Telles no próximo sábado (14) não é certeza. Na entrevista coletiva de apresentação, na última terça-feira (10), o novo jogador do Glorioso comentou a condição física e deixou para o técnico Artur Jorge a decisão de escalá-lo. Mesmo assim, afirmou que acredita estar bem para o duelo.

- Acompanho um pouco o que é a estratégia nos últimos jogos. Tive contato com o Artur (Jorge) nos últimos treinos. Ele sabe da forma que gosto de jogar, sou um lateral ofensivo, que gosta de fazer cruzamento. Evolui na parte defensiva. Fisicamente todo lateral precisa estar bem, tanto para tacar quanto para defender. Vim de outro país, tem a questão do fuso horário, mas já estou treinando e fazendo o treino completo com meus companheiros - disse Alex Telles.

- Isso deixo para o Mister Artur. Sou um cara que respondo bem aos treinamentos. Com essa negociação, fiquei uma semana sem treinar. Mas já estou há dois dias treinando. Estou evoluindo muito bem. Acredito que até sábado vou estar bem para estar disponível. Se depender de mim, quero estar 100%, mas é o Mister que decide - complementou o lateral-esquerdo do Botafogo.

