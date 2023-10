Com a convocação do zagueiro Adryelson, o Botafogo volta há ter dois jogadores na Seleção Brasileira após 10 anos, já que o goleiro Lucas Perri já estava no grupo de Fernando Diniz. A última vez que isso aconteceu foi em 2013, quando Jefferson e Dória foram convocados por Felipão para amistoso contra a Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra.