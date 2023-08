O gestor da SAF do Botafogo, John Textor, não utilizou o fim de semana apenas para acompanhar a rotina do clube e assistir à vitória por 3 a 0 sobre o Bahia. O americano encontrou-se na sexta-feira (25) com o empresário do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson e traçou alguns rumos para a transferência da dupla rumo ao Lyon, clube da França que pertence à Eagle Football. A informação foi divulgada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.