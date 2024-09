Alex Telles contou com apoio de Tiquinho para reforçar o Botafogo: ‘Vamos conquistar tudo juntos’

Alex Telles destaca importância de Tiquinho Soares na coletiva de apresentação (Foto: Maurício Luz/Lance!)







Escrito por Mauricio Luz e Pedro Ernesto , supervisionado por Marcelo Velloso • Publicada em 10/09/2024 - 15:47 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 10/09/2024 - 17:12

Companheiros no Porto por quatro temporadas, Tiquinho Soares e Alex Telles se reencontraram no Botafogo de John Textor. A dupla busca fazer história com o Alvinegro, como fez em Portugal.

Na coletiva de apresentação ao Botafogo, Alex Telles disse que teve uma ligação com Tiquinho durante as negociações com o Botafogo.

- Fiz uma ligação com o Tiquinho, ele ficou muito feliz com a minha vinda. Falei que vamos com tudo para conquistar tudo que o clube merece. É um cara que me deixou muito confiante, não só dentro de campo, mas também com a questão familiar. Falou que o Botafogo está em constante evolução. Fui recebido muito bem por todos aqui do Botafogo nos treinamentos. Estou muito feliz e tudo que ele falou para mim, eu encontrei por aqui.

Com a camisa dos Dragões, o centroavante e o lateral-esquerdo conquistaram quatro títulos, sendo dois do Campeonato Português, uma Taça de Portugal e uma Supertaça de Portugal. No Brasil, os atletas sonham pelo título do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo.

Além do sucesso com os títulos, Tiquinho Soares e Alex Telles esbanjaram afinidade em campo no Porto. Dos 65 gols marcados pelo centroavante com os Dragões, cinco foram com assistências do lateral-esquerdo, o que representa 7,6% dos tentos do atacante.