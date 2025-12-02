menu hamburguer
Entenda cenários para Botafogo garantir vaga direta na Libertadores

Alvinegro pode conquistar objetivo já na próxima rodada do Brasileirão

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
05:00
Martinelli, do Fluminense, e Cuiabano, do Botafogo, em jogo do Brasileirão; rivais brigam por vaga na Libertadores (Foto: João Luna / Photo Premium / Gazeta Press)
imagem cameraMartinelli, do Fluminense, e Cuiabano, do Botafogo, em jogo do Brasileirão; rivais brigam por vaga na Libertadores (Foto: João Luna / Photo Premium / Gazeta Press)
O Botafogo chega para a 37ª rodada do Brasileirão com chances de já garantir vaga direta na próxima edição da Libertadores, hoje direcionada aos cinco primeiros colocados. Para isso, precisa vencer o Cruzeiro e torcer por tropeços de Fluminense (derrota) e Bahia (empate ou derrota).

Se o Alvinegro somar três pontos e o rival estadual empatar sua partida, bastará um empate na última rodada para o time de Davide Ancelotti conseguir a classificação. No entanto, caso o Tricolor Carioca também vença, o Botafogo continuará precisando ganhar no dia 7. No momento, o Fluminense tem vantagem no principal critério de desempate, com uma vitória a mais.

Jogadores do Botafogo comemoram gol no último confronto com o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro / Agif / Gazeta Press)
Jogos dos concorrentes

37ª rodada
Grêmio x Fluminense - terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília)
Bahia x Sport - quarta-feira (3), às 20h (de Brasília)
Cruzeiro x Botafogo - quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília)

38ª rodada
Botafogo x Fortaleza - domingo (7), às 16h (de Brasília)
Fluminense x Bahia - domingo (7), às 16h (de Brasília)

Classificação dos concorrentes

Time (colocação)PontosVitóriasSaldo de gols

Mirassol (4º)

63

17

+22

Botafogo (5º)

59

16

+18

Fluminense (6º)

58

17

+8

Bahia (7º)

57

16

+4

Mesmo fora do G5, Botafogo pode ter vaga direta

Se o Botafogo for ultrapassado na tabela do Brasileirão por Fluminense ou Bahia, caindo para a sexta colocação, ainda pode sonhar com vaga direta na Libertadores. Para isso, precisaria que um clube do G5 vencesse a Copa do Brasil, o que pode ser o caso de Cruzeiro e Fluminense.

Vale ressaltar que o Alvinegro já está classificado para a principal competição continental, assim como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Bahia. O Glorioso, porém, briga para disputar diretamente a fase de grupos, sem necessidade de passar pelos playoffs no início da próxima temporada.

