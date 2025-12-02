Entenda cenários para Botafogo garantir vaga direta na Libertadores
Alvinegro pode conquistar objetivo já na próxima rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo chega para a 37ª rodada do Brasileirão com chances de já garantir vaga direta na próxima edição da Libertadores, hoje direcionada aos cinco primeiros colocados. Para isso, precisa vencer o Cruzeiro e torcer por tropeços de Fluminense (derrota) e Bahia (empate ou derrota).
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Se o Alvinegro somar três pontos e o rival estadual empatar sua partida, bastará um empate na última rodada para o time de Davide Ancelotti conseguir a classificação. No entanto, caso o Tricolor Carioca também vença, o Botafogo continuará precisando ganhar no dia 7. No momento, o Fluminense tem vantagem no principal critério de desempate, com uma vitória a mais.
Jogos dos concorrentes
37ª rodada
Grêmio x Fluminense - terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília)
Bahia x Sport - quarta-feira (3), às 20h (de Brasília)
Cruzeiro x Botafogo - quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília)
38ª rodada
Botafogo x Fortaleza - domingo (7), às 16h (de Brasília)
Fluminense x Bahia - domingo (7), às 16h (de Brasília)
➡️ Carlo Ancelotti brinca com 'cabelo branco' do filho no Botafogo
Classificação dos concorrentes
|Time (colocação)
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Mirassol (4º)
63
17
+22
Botafogo (5º)
59
16
+18
Fluminense (6º)
58
17
+8
Bahia (7º)
57
16
+4
➡️ Súmula detalha expulsão de Jeffinho em Corinthians x Botafogo
Mesmo fora do G5, Botafogo pode ter vaga direta
Se o Botafogo for ultrapassado na tabela do Brasileirão por Fluminense ou Bahia, caindo para a sexta colocação, ainda pode sonhar com vaga direta na Libertadores. Para isso, precisaria que um clube do G5 vencesse a Copa do Brasil, o que pode ser o caso de Cruzeiro e Fluminense.
Vale ressaltar que o Alvinegro já está classificado para a principal competição continental, assim como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Bahia. O Glorioso, porém, briga para disputar diretamente a fase de grupos, sem necessidade de passar pelos playoffs no início da próxima temporada.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias