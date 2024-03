Emerson Urso comemora primeiro gol pelo Botafogo em clássico contra o Fluminense: ‘Muito feliz’

Emerson Urso marcou um dos gols do Botafogo no clássico (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 21:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Emerson Urso marcou seu primeiro gol pelo Botafogo no último domingo (3) no Maracanã, na vitória do Glorioso por 4 a 2 no clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. O jogador foi contratado pelo alvinegro em 2023, mas fez sua estreia neste ano. Urso comemorou o gol marcado no Clássico Vovô e elogiou o bom desempenho da equipe botafoguense.

- Muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol com a camisa do Botafogo, ainda mais em um clássico e em um palco como é o Maracanã, realmente foi tudo muito especial. O time todo está de parabéns pela grande atuação e pela grande vitória”, disse Emerson Urso.

- Sempre que entro em campo dou o meu máximo. Todo atleta sonha em poder defender um time grande como o Botafogo. Então está vestindo essa camisa gloriosa, é realmente a realização de um sonho. Poder disputar grandes jogos e defender as cores do Botafogo é muito especial para mim”, concluiu.

O foco agora é na Copa Libertadores. Emerson Urso e o Botafogo viram a chave para o duelo contra o Bragantino, na próxima quarta-feira (6), pelo confronto de ida da segunda fase eliminatória da competição internacional.