No ano passado, Caçapa fez a transição entre o trabalho de Luís Castro e Bruno Lage, tendo encerrado sua passagem com quatro triunfos em quatro partidas. Curiosamente, o último ato do ex-jogador havia sido com uma vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino, que é o próximo adversário do Glorioso na terceira fase da Libertadores.