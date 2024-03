- O Fluminense é uma das grande referências do futebol brasileiro, atual campeão da Libertadores. Então a gente tem a condição de analisar os jogos que ocorreram esse ano. Tudo o que aconteceu no ano passado, deixamos no passado. Os atletas esse ano eram atletas diferentes dentro da partida. Não que a gente não tenha levado em consideração o jogo do ano passado, mas a gente tem que prezar muito pelas características individuais dos jogadores. Eram outros atletas no ano passado, esse ano jogou uma outra equipe. Com atletas que estão com baixa minutagem, outros que são jovens do clube. Iniciamos com uma pressão lá em cima, tentamos buscar a questão do erro do adversário. Mesmo assim o Fluminense teve chances de fazer gols e a partida ficou mais equilibrada. Vale enfatizar que os atletas compraram a ideia. Para quarta-feira, é outro jogo e outra história.