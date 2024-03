Fábio Matias treinando o Botafogo para confronto contra o Sampaio Corrêa, pela Taça Rio. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Publicada em 12/03/2024

Com a demissão de Tiago Nunes, Fábio Matias assumiu o cargo enquanto a equipe passava por péssima fase e ainda vivia a turbulência de encarar a temporada com a mentalidade em 2023. Desde que o treinador assumiu, a fase mudou completamente para o Botafogo, com ele, o alvinegro ainda não sabe o que é terminar um jogo sem vitória. Em semana decisiva, Fábio Matias pode igualar recorde de Castro caso siga vencendo.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Na área técnica botafoguense, o interino tem aproveitamento impressionante até agora, foram 5 jogos disputados e 5 vencidos, com ainda uma marca expressiva de saldo. Ao todo, foram 16 gols marcados e apenas 4 sofridos, o que garantiu ao Glorioso uma vitória no clássico contra o Fluminense e também a classificação na 2ª fase da Libertadores.

Para alcançar o recorde de 7 vitórias consecutivas de Luís Castro, Fábio Matias terá pela frente dois complicados duelos valendo classificação. O primeiro deles, nesta quarta, vale a vaga para a fase de grupos da Libertadores. Diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, o Botafogo pode até conquistar a vaga com um empate, mas a experiência aponta para o torcedor alvinegro e para o elenco que é melhor evitar levar as emoções do jogo até o apito final. Portanto, para garantir a tranquilidade, o melhor é garantir a vitória e seguir em busca do recorde.

Luis Castro, ex- treinador do Botafogo, em 2023. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)

Caso realmente derrote o Bragantino, Fábio Matias teria então outro jogo decisivo para alcançar a marca estabelecida pelo técnico português. Valendo a classificação para as finais da Taça Rio, o Glorioso encara o Sampaio Corrêa no domingo às 18:30. Além do recorde, a vitória daria ao Botafogo a oportunidade de buscar o bicampeonato da competição e também garantir a vaga na Copa do Brasil do próximo ano que ficou ameaçada com a eliminação no Campeonato Carioca.