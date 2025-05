Em nova função, Cuiabano se estabelece como pilar ofensivo do Botafogo

Renato Paiva parece ter encontrado a formação ideal do Botafogo, e o sucesso recente muito passa por Cuiabano. Lateral-esquerdo de origem, o jogador vem sendo escalado mais avançado, como ponta, e é peça fundamental do 4-4-2 adotado pelo treinador.

O camisa 66 assumiu a função nas últimas três partidas, todas vencidas pelo Glorioso. A primeira delas foi contra o Carabobo, na Venezuela, quando Cuiabano fez o gol que deu a vitória ao Alvinegro já nos acréscimos do segundo tempo.

No jogo seguinte, contra o Internacional, o jogador foi mantido na posição mais avançada e outra vez balançou as redes. A goleada por 4 a 0 marcou a melhor atuação da equipe de Renato Paiva neste ano. Por fim, o ex-Grêmio também começou na ponta contra o Estudiantes e teve atuação discreta, mas importante taticamente.

A dobradinha com Alex Telles no lado esquerdo permite que o companheiro adote postura mais construtora na fase ofensiva. Cuiabano ocupa o corredor de forma agressiva, sempre atacando a lateral da área adversária. Isso permite também as movimentações dos atacantes, sobretudo Igor Jesus, que constantemente volta para ajudar na armação das jogadas na intermediária.

Na parte defensiva, a escalação do camisa 66 à frente de Telles dá maior sustentação na marcação pelo lado esquerdo do campo do Botafogo. A velocidade e força física do jovem de 22 anos ajuda também nas saídas em velocidade da equipe. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Estudiantes, Paiva comentou a dobradinha de laterais.

— O Cuiabano, por sua verticalidade e capacidade de finalização, dava ritmo ao Telles. O Telles está numa fase em que precisa jogar. Eles se entendem muito bem. Dá para invertê-los, porque se conhecem. É sobre encontrar soluções em vez de lamentar as ausências — explicou o técnico do Glorioso.

Diante do Flamengo, Cuiabano deve mais uma vez ser escalado entre os titulares do Botafogo, novamente na ala esquerda. O clássico acontece no próximo domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão.

