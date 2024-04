Elenco, desafios e perspectivas: como o Botafogo chega para o Brasileirão 2024

Botafogo pensa grande no Brasileirão 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo inicia sua caminhada no Brasileirão 2024 tentando esquecer a decepção de não ter ganho o título em 2023. Após não conquistar a competição mesmo liderando grande parte no ano passado, o Alvinegro passou por reformulações tanto no elenco quanto na comissão técnica, e terá de escrever uma nova história no Campeonato Brasileiro.

ELENCO E REFORÇOS

O elenco do Botafogo passou por muitas mudanças neste início de temporada, entre chegadas de reforços badalados e saídas de peças importantes. Além disso, houve troca também no comando técnico, com o português Artur Jorge assumindo o lugar de Tiago Nunes. Ao todo, 12 jogadores deixaram o grupo principal do Glorioso, com destaque para Lucas Perri, Adryelson, Victor Cuesta e Victor Sá.

Por outro lado, outros 13 nomes são novidades do Alvinegro para 2024. O principal deles é Luiz Henrique, atacante que vem do Real Bétis como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Completam a lista John, Jeffinho, Lucas Halter, Alexander Barboza, Savarino, Pablo, Damián Suárez, Gregore, Raul e Óscar Romero, além de Allan e Igor Jesus, que assinaram pré-contratos e chegarão no meio do ano.

INCERTEZAS E DESAFIOS

Após um início de ano abaixo do esperado, o Botafogo tenta se encontrar neste início de Brasileirão. O mal desempenho na Taça Guanabara - que rendeu ao clube apenas o quinto lugar e a não classificação às semifinais - fez com que a diretoria optasse por demitir Tiago Nunes, que teve problemas com o elenco. O interino Fábio Matias assumiu a equipe por 10 partidas, e a melhora no futebol apresentado culminou em oito vitórias, dois empates e uma derrota.

Apesar do bom desempenho de Matias, o Alvinegro decidiu por trazer um novo comandante. O português Artur Jorge deixou o Braga e aceitou o desafio de treinar o Botafogo. Em sua estreia, derrota para a LDU na altitude de Quito na última quinta-feira (11), pela Libertadores. Aos 52 anos e com apenas um clube no currículo, o treinador terá de se adaptar e implementar seu estilo de jogo no futebol brasileiro.

Por último, os fantasmas de 2023 têm de ser deixados para trás. A reformulação no elenco parece o primeiro passo para uma nova caminhada no Brasileirão e no restante da temporada, no entanto, o assunto não deixa as manchetes alvinegras. Dono da SAF do Botafogo, John Textor fez acusações de corrupção nos dois últimos campeonatos e afirmou ter provas de que o Palmeiras foi favorecido. Enquanto os cartolas lutam nos bastidores, o Glorioso precisa focar no campo e esquecer o passado.

O Botafogo estreia no Brasileirão 2024 neste domingo (14) (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

PERSPECTIVAS PARA A COMPETIÇÃO

É difícil traçar espectativas para o Botafogo no Campeonato Brasileiro meio a um início de temporada tão turbulento, com altos e baixos. No entanto, o elenco elvinegro - principalmente no setor ofensivo - qualifica o clube como canditado à vaga na Libertadores, competição que já está disputando neste ano. Reforços na defesa, porém, podem elevar o time a outro patamar.

Contudo, a torcida alvinegra parece ter outra ideia sobre o que esperar do Botafogo no Brasileirão. Em enquete realizada no Canal de Whatsapp Lance! Botafogo, cerca de 56% dos participantes acreditam que o Glorioso irá brigar pelo título da competição. Você pode deixar sua opinião também no post abaixo, no Instagram do Lance!.

O Botafogo faz sua estreia no Brasileirão 2024 diante do Cruzeiro, fora de casa. A bola rola no Estádio do Mineirão às 17h de domingo (14).

