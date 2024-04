Entenda o estilo de jogo de Artur Jorge, novo técnico do Botafogo

Artur Jorge comanda o treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/ BFR)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo definiu Artur Jorge, português de 52 anos, como seu técnico para a sequência da temporada. Desconhecido da maior parte dos torcedores brasileiros, o novo comantande alvinegro chega diretamente do Braga, onde quebrou recordes e levou o clube a Champions League. Mas, afinal, qual o estilo de jogo do treinador e por que John Textor o escolheu como favorito para o cargo?

Artur Jorge é visto como um técnico de mentalidade ofensiva. Não à toa, o Braga tem o terceiro melhor ataque do Campeonato Português até o momento, além de ser o time que mais finaliza na competição. Por outro lado, a fragilidade defensiva é um dos pontos de maior crítica no trabalho do treinador. Para ajudar a ilustrar, o correspondente da TNT Sports em Portugal, Arthur Quezada, e o jornalista português Pedro Cadima, do O Jogo, opinaram sobre o estilo de jogo do novo comandante do Botafogo.

DESEQUILÍBRIO ENTRE ATAQUE E DEFESA

Os números do Braga nesta temporada comprovam o desequilíbrio entre a efetividade ofensiva e a deficiência defensiva da equipe. Em 46 partidas, o agora ex-time de Artur Jorge marcou impressionantes 95 gols, mas cedeu 64 aos adversários.

- Taticamente, Artur Jorge gosta de pressão alta na primeira linha de saída do adversário. Ou seja, se o time rival consegue sair desta pressão na bola longa, ou na construção, encontra mais espaços para agredir. É um estilo de jogo divertido, mas com riscos - comentou Arthur Quezada.

- Penso que está aí a grande questão. Ele nunca conseguiu ter uma equipe equilibrada e passou muito tempo sem corrigir certas coisas ou pormenores. Já existiu essa tendência de uma equipe muito exposta na época anterior, o seu primeiro ano, mas nada comparável ao que se verificou esta temporada - disse Pedro Cadima.

Artur Jorge, novo técnico do Botafogo, tme estilo de jogo ofensivo (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

ESQUEMA TÁTICO DE PREFERÊNCIA

Artur Jorge costumeiramente variou entre dois esquemas no Braga, se adaptando ao que o elenco o entregava. Recentemente e por boa parte da temporada passada, o treinador montou o time no 4-4-2, utlizando dois volantes e dois meias abertos. Contudo, também demonstrou gosto pelo 4-2-3-1, tática também bastante utilizada e que deve seguir no Botafogo.

CONTRUÇÃO OFENSIVA

Ponto forte do time, a criação de jogadas das equipes de Artur Jorge apresenta padrões bem definidos. Partindo tanto do 4-4-2 quanto do 4-2-3-1, a construção do Braga era majoritariamente feita saindo de uma primeira linha com três jogadores - ocasionalmente incluindo o goleiro - e outros dois jogadores à frente. Quem mais fazia o trabalho de se juntar aos zagueiros era o experiente volante João Moutinho, dando libertade para a saída dos laterais.

Por falar nisso, a amplitude é um dos fatores essenciais no estilo de jogo de Artur Jorge. Os laterais se transformam em alas pela maior parte da construção ofensiva, enquanto os pontas se movimentam por dentro para atacar as linhas adversárias. No entanto, é muito comum ver a inversão desse posicionamento, com os laterais trabalhando por dentro para dar espaço aos extremos.

Por fim, o modelo ofensivo do novo técnico do Botafogo passa pela troca de passes e assosciações de jogadores pelos lados do campo. Os laterais abertos ajudam a fazer triangulações com os meio-campistas e/ou atacantes, facilitando construção. Além disso, viradas rápidas de jogo criam situações de mano a mano entre os extremos e os defensores adversários, e o centroavante muitas vezes sai da área para fazer o famoso "pivô" entre linhas e ajudando na armação das jogadas.

QUAL SERÁ O TIME TITULAR DO BOTAFOGO?

Artur Jorge tem apenas um dia de trabalho completo no Botafogo. Desta forma, não se pode cravar uma escalação para a estreia do time no Brasileirão, no dia 14 de abril. Contudo, é difícil imaginar que o português faça grandes mudanças nos nomes que vinham jogando com Fábio Matias.

Assim, é possível desenhar um 11 inicial com: Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter, Alexander Barboza, e Hugo (Marçal); Tchê Tchê; Danilo Barbosa, Savarino (Eduardo) e Luiz Henrique; Júnior Santos e Tiquinho Soares.

