- Dito isso, nunca encontrei o senhor Rodrigues e certamente não é justo que eu peça a renúncia dele, nunca tendo discutido com ele sobre os planos dele para a evolução do futebol no Brasil. Eu entendo que ele manifestou seu esforço para limpar a corrupção (como definida normalmente) no Brasil e foi inapropriado da minha parte apelar pela renúncia sem ter conhecimento direto das intenções dele.