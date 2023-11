FERJ apresenta nova identidade visual

- O futebol do Rio de Janeiro é único, com estilo leve, ofensivo, irreverente, dinâmico, ousado, apaixonante. E a nova marca, que reflete perfeitamente os nossos valores, retrata a história e nos impulsiona para o amanhã. Assim, reforçamos a nossa relação com os parceiros, filiados e os torcedores - afirmou o presidente da FERJ, Rubens Lopes.



O trabalho é assinado pelos designers Marcelo Azalim e Fabio Monterosso. As plataformas digitais da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, bem como materiais de escritório e as estruturas físicas, passam a utilizar a nova marca gradativamente.



A entidade do Campeonato Carioca, no entanto, não sofrerá mudanças. A marca de 2023 foi produzida pela Brax Sports Assets e será usada novamente na edição de 2024.