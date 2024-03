Diretor se aproxima de trocar o Botafogo por outro clube da Série A

John Textor procura novo diretor para o cargo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 14:25 • Rio de Janeiro (RJ)

André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, tem acerto com o Athletico-PR e deve deixar o clube carioca nos próximos dias. O dirigente já comunicou a decisão a John Textor, proprietário da SAF do Glorioso.

Segundo publicação inicial da ESPN, o profissional aceitou o convite também por motivos pessoais. Natural de Curitiba, ele está há oito anos longe de sua cidade natal e gostaria de ficar próximo da família.

Mazzuco deve se despedir do elenco ainda nesta sexta-feira (15) e fica no Rio de Janeiro até domingo (17), data da partida do Botafogo diante do Sampaio Corrêa, pelo segundo jogo da semifinal da Taça Rio.

Agora, John Textor centraliza as buscas por um nome para assumir o cargo. O desejo do clube é ter um substituto após a Data Fifa, que começa na segunda-feira (18) e termina no dia 26 de março.

EXPERIÊNCIA

André Mazzuco chegou ao Botafogo no início de 2022, na época em que John Textor estava prestes a oficializar a compra da SAF do clube.

Antes de trabalhar no Glorioso, o profissional teve passagens por Vasco, Cruzeiro e Santos.