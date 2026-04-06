Diretor do Botafogo, Léo Coelho fala da escolha por Franclim Carvalho e criação de nova liga

Diretor de Futebol do Botafogo, Léo Coelho representou a SAF em reunião da CBF na tarde desta segunda-feira (6), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, sobre possível unificação das ligas Libra e FFU. O dirigente, além de falar do tema central do encontro, comentou sobre a escolha pelo técnico português Franclim Carvalho.

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— É um treinador que já conhece a casa, já conhece boa parte do elenco, e temos um elenco que também entende o que o Franclim prega, trabalha, o objetivo. Então a gente entende que foi uma escolha certa e agora é ver nos próximos dias. Hoje é o primeiro dia de trabalho do Franclim, vamos ver nos próximos dias como a equipe vai desempenhar e evoluir — disse o diretor de futebol do Botafogo, acrescentando:

— É feita uma avaliação estrutural, pessoal de cada treinador, avaliação coletiva, desempenho, pontos... A gente tem todas as análises possíveis. E aí a gente identifica qual que é o melhor casamento para o nosso elenco atual — explicou.

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Desde a chegada de John Textor com a SAF, o Botafogo se posicionou a favor da criação de um novo bloco de clubes para negociação de direitos televisivos. Inicialmente faria parte do bloco Liga Forte União, renomeado para Futebol Forte União.

A atual gestão da CBF, eleita há quase um ano, que tem Samir Xaud como presidente, defende que liga e confederação precisam caminhar juntas. Entre os exemplos citados está toda a estrutura necessária para a organização e funcionamento de campeonatos, como arbitragem, questões de acesso e descenso e outros. Léo Coelho falou sobre a reunião.

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— A reunião foi muito positiva. Eu acho que o primeiro ponto positivo dessa reunião foi que houve um planejamento. O que foi feito não foi o que talvez a maioria dos clubes esperasse, uma fórmula pronta, já pré-definida, já com todo o conteúdo do que fazer, do como fazer. Foi basicamente uma reunião de planejamento, de diagnóstico, foi feito um diagnóstico de todas as áreas que podem ser contempladas para a criação de uma liga do produto futebol brasileiro. E o mais importante disso tudo é isso, o diagnóstico, o planejamento e a discussão de ideias — avaliou Léo Coelho.

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