O único caso que chega perto da situação do Botafogo é a troca do Corinthians em 2005. Em setembro daquele ano, Márcio Bittencourt foi demitido do Timão quando o time era o segundo colocado do campeonato, atrás do Internacional. O Corinthians viria a ser campeão com Antônio Lopes no fim do torneio.