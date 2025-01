Definido: veja a escalação do Botafogo para o jogo com o Bangu

O técnico Carlos Leiria acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o jogo deste domingo (26), às 18h (de Brasília) pela 5ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida no estádio Nilton Santos é a última da equipe alternativa do alvinegro carioca na competição.

O time vai a campo com Raul; Kauã Branco, Newton, Serafim e Lucyo; Kauan Lindes, Patrick de Paula e Vitinho; Kayke, Rafael Lobato e Yarlen.

Com esta escalação do Botafogo, a expectativa de Carlos Leiria é de que o time tenha um rendimento melhor diante do Bangu do que aquele visto nas rodadas anteriores. Até aqui, o time acumula três derrotas em quatro jogos pela Taça Guanabara.

Esse aproveitamento coloca o Botafogo com a vice-lanterna do Estadual, à frente apenas do próprio Bangu. A equipe da zona oeste da Capital soma apenas um ponto — empatou com o Vasco na segunda rodada.

Escalação do Bangu diante do Botafogo

Vindo de goleada por 5 a 0 para o Flamengo e precisando vencer para deixar a última posição, o Bangu também está escalado pelo técnico Júnior Lopes para o jogo deste domingo.

O treinador, aliás, faz a estreia no comando do time — Júnior Martins foi demitido após a goleada para o rubro-negro. E o novo técnico definiu a escalação do Bangu para o jogo com o Botafogo com Victor Brasil; Vitinho, Kevem, Yuri Garcia, Ítalo; João Felipe, Raphael Augusto, Ronald Belé e Lucas Nathan; Ruan Carlos e João Veras

A arbitragem do jogo é de Thiago da Silva Ludugério, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares.