De volta ao clube, Adryelson já pode reestrear pelo Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Recém-contratado, o zagueiro Adryelson já pode estrear pelo Botafogo. Anunciado na última segunda-feira (2), o jogador já teve seu nome publicado no BID da CBF e está apto a jogar com a camisa do Glorioso.

Mesmo com o nome tendo sido lançado após o fim da janela de transferências, o Glorioso conseguiu alinhar os trâmites antes da segunda. Adryelson assinou por empréstimo até dezembro de 2024.

Dos últimos reforços anunciados, Vitinho também já está regularizado, com contrato até 2029. Alex Telles, que rescindiu com o Al-Nassr antes do fechamento da janela brasileira, ainda não teve seu nome publicado no BID, e isso pode ocorrer nos próximos dias.

