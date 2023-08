A chegada do reforço foi oficializada com uma sequência de publicações nas redes sociais, que teve um dia movimentado devido ao aniversário de 119 anos do clube. O vídeo de apresentação do primeiro post fez referência ao álbum da 'Família Botafogo': "Ficará ainda mais forte". O anúncio terminou com um recado do próprio Diego Costa para os torcedores.