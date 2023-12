O Botafogo terminou a temporada 2023 frustrando os torcedores e deixando muitas dúvidas acerca do futuro. Ao encerrar o Campeonato Brasileiro fora do G-4, o Alvinegro não garantiu classificação direta para a Libertadores e terá que disputar a fase preliminar. Apesar disso, o elenco tem peças com experiência na competição e que podem auxiliar o time de General Severiano a buscar uma vaga definitiva.