O técnico Davide Ancelotti não aprovou a atuação da equipe, mas comemorou os três pontos da vitória de virada do Botafogo por 3 a 2 diante do Sport na noite desta terça-feira (18), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo reconhecendo que o time não teve um bom desempenho, especialmente antes do intervalo, o treinador destacou o peso dos três pontos na reta final da temporada e explicou por que considera o momento positivo.

— A vitória é importante porque nos aproximamos do final da temporada, e cada três pontos são fundamentais. Agora seguimos em uma sequência de bons resultados. Então, contente pela vitória, não tanto pelo que jogamos, sobretudo na primeira etapa, mas é uma vitória importante. Tivemos jogos em que não jogamos bem, mas conseguimos os três pontos. Hoje, o que é importante é a vitória — disse o treinador em entrevista coletiva após o confronto.

Questionado sobre sua maior série invicta no comando do Botafogo, com seis jogos, o treinador italiano creditou ao elenco, agora com mais opções à disposição, a responsabilidade pelo bom momento da equipe.

— Acho que voltaram jogadores importantes no elenco, que estão tendo oportunidades. Acho que ter um elenco mais completo está ajudando o time a ter mais solidez. Tivemos uma boa solidez defensiva até hoje. Hoje, nosso time não defendeu bem. Mas, no geral, nessa sequência de jogos, o motivo principal é que voltaram jogadores, temos mais elenco e jogadores no banco para entrar. E jogadores importantes, como Danilo, só um exemplo, que está tendo continuidade. Não tivemos sempre. Então, acho que essa sequência positiva passa por isso — explicou.

O grande protagonista da noite também foi assunto na coletiva: Kadir. O panamenho começou no banco de reservas e entrou para ajudar o Botafogo na virada, já que a equipe iniciou a partida perdendo por dois a zero. Com estrela, marcou dois gols e garantiu os três pontos.

— Jogadores da base, temos alguns que treinam com o profissional, que têm nível para ter essa oportunidade que teve o Kadir hoje. O Kadir aproveitou a oportunidade. Todos estão muito contentes com ele, compartilhar com esse momento, pois é um dia que ele não vai esquecer em sua vida. Então, é bonito compartilhar com eles esse momento — finalizou o treinador.

Com o resultado, o Alvinegro chega a 55 pontos e segue firme na briga por uma vaga na próxima Libertadores. O próximo compromisso será no sábado (22), contra o Grêmio, novamente no Nilton Santos, às 19h30.

Botafogo venceu o Sport de virada por 3 a 2 (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

Botafogo na tabela do Brasileirão

