Conheça Kadir, joia do Botafogo que recebeu ligação de ídolo após destaque

O Botafogo virou para cima do Sport e venceu pelo placar de 3 a 2 na última terça-feira (18), no Nilton Santos, dando mais um passo pela vaga na próxima Libertadores. O destaque absoluto foi o jovem panamenho José Kadir Barría Rose, ou simplesmente Kadir, panamenho de 18 anos que virou xodó dos alvinegros e recebeu ligação de Igor Jesus após a partida.

Kadir saiu do banco de reservas ainda no primeiro tempo, quando o Leão vencia por 2 a 1, para a vaga de Chris Ramos, lesionado. Ele empatou a partida aos 12 do segundo tempo e fez o gol da vitória aos 50. Abaixo, o Lance! apresenta a nova sensação do Botafogo para a reta final do Brasileirão.

Kadir já adaptado ao Rio

Nascido na Cidade do Panamá em julho de 2007, o atacante chegou ao Botafogo ainda em 2024, mas só foi oficializado em agosto deste ano após problema de documentação por ser menor de idade na época da aquisição após base no SD Atlético Nacional, do Panamá. A SAF costurou o acordo, manteve Kadir em dia financeiramente e assinou contrato até o fim de 2028 após completar 18 anos.

Neste período, o camisa 37, que vem se destacando no sub-20 do Alvinegro, fez atividades para ganho de massa muscular e parte técnica. Nos trabalho integrados, Kadir chamou atenção. O brilho no Nilton Santos contra o Sport é fruto de muito trabalho.

Comemoração de Kadir, do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Foi muito emocionante. Veio muita emoção, muito sentimento. Do trabalho que a gente vinha fazendo e, agora, é um momento grande na minha vida. Ajudar a equipe, o Botafogo, dar a vitória. Muito feliz agora mesmo com o que está acontecendo e vou comemorar com minha família, que, mesmo longe de mim, está me apoiando — disse, em passagem pela zona mista.

O jovem fez seu terceiro jogo com a camisa alvinegra no time principal. Antes, havia entrado no fim dos duelos com Grêmio e Fluminense, mas somando cerca de dez minutos. Desta vez, teve 51 e se destacou.

— Sempre estive preparado, a todo momento, para ajudar o time. O treinador (Davide Ancelotti) acreditou em mim e, graças a Deus, saiu a oportunidade e pude entrar no jogo para ajudar. Agradecer muito ao treinador também pela oportunidade, aos meus companheiros… — destacou.

Referências

Kadir Barría se espelha em um grande nome da história recente do Botafogo, com quem pôde conviver e aprender um pouco: Igor Jesus. O camisa 99, destaque nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão em 2024, e vendido ao Nottingham Forest no meio do ano, é inspiração para o jovem brilhar em sua trajetória com a camisa alvinegra.

— Quando cheguei no Brasil, em 2024, o Botafogo ganhou tudo e via ele como referência. Antes do jogo, sempre vejo um vídeo dele. Como ele domina a bola, escora a bola. Inclusive, quando terminou o jogo ele me ligou para dar parabéns. Foi muito emocionante porque ele é um ídolo para mim.

Provavelmente com Kadir à disposição, o Botafogo volta a campo no sábado (22), contra o Grêmio, novamente no Nilton Santos. O Glorioso, agora, soma 55 pontos na tabela de classificação do Brasileirão.