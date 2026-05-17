Barboza faz o 12º jogo? Sem Danilo, Botafogo está escalado contra o Corinthians

A bola já vai rolar para Botafogo x Corinthians pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Franclim Carvalho recebeu uma notícia ruim de última hora: Danilo, destaque da equipe na temporada, fica fora do confronto por motivos pessoais. Alexander Barboza, dúvida constante nos duelos, em decorrência da negociação com o Palmeiras, começa a partida entre os titulares.

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Escalação do Botafogo:

Sem Danilo, o Botafogo vai a campo com: Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza, Alex Telles, Huguinho, Medina, Montoro, Lucas Villalba, Kadir, Arthur Cabral.

🚨Danilo é desfalque no Botafogo por motivos pessoais às vésperas da convocação para a Copa

Situação de Barboza

Escalado entre os titulares para o duelo contra o Corinthians, Barboza faz seu 12° jogo pelo Botafogo no Brasileirão, em um limite justamente de 12 partidas para poder atuar por outra equipe na mesma edição da competição. Agora, caso esteja nos planos disputar a competição nacional por outra equipe ainda neste ano, o zagueiro não poderá mais defender o Glorioso nesta edição do Brasileirão.

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O defensor argentino está em negociações avançadas para defender o Palmeiras a partir do segundo semestre.

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Escalação do Corinthians:

O Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.

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Negociações com o Palmeiras

A transferência, segundo apuração da reportagem, gira em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões). Alexander Barboza, de 31 anos, só poderá defender o novo clube após a Copa do Mundo, quando haverá paralisação do calendário.

Barboza havia manifestado interesse em renovar seu vínculo com o Botafogo e tinha negociações para isso. As tratativas travaram por pedidos do jogador e de seus representantes e, somado ao momento financeiro da SAF de John Textor, a venda se fez necessária. O jogador já indicou que, caso a negociação se concretize, dará sua versão sobre a movimentação na carreira.

A possível saída do argentino já acende o alerta para uma lacuna no setor defensivo.

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