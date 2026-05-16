Mesmo em crise, Botafogo tem segundo melhor ataque do Brasileirão

Mesmo vivendo uma campanha de oscilações, o Botafogo mantém números ofensivos expressivos e aparece entre os times mais letais da Série A. O ataque é a principal arma do time no Campeonato Brasileiro de 2026.

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Apesar da irregularidade nos resultados, a equipe já marcou 26 gols na competição — média de 1,9 por partida —, o segundo melhor ataque do Brasileirão. O desempenho ofensivo também chama atenção pela eficiência: o time converte metade das grandes chances criadas e registra média de 12,2 finalizações por jogo.

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⚫Botafogo no Brasileirão 2026

14 jogos - 5V | 3E | 6D

26 gols marcados (1.9 por jogo)

12.2 finalizações por jogo

50% de conversão em grandes chances

Grande destaque da campanha alvinegra, o volante Danilo assumiu o protagonismo da equipe em 2026. Artilheiro do Botafogo no Brasileirão, o camisa 8 já marcou sete gols e figura entre os três principais goleadores da competição. Além disso, acumula 13 participações diretas em gols na temporada, somando assistências e bolas na rede.

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Ao lado dele, Arthur Cabral e Matheus Martins também têm papel importante no sistema ofensivo montado pelo Botafogo.

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🔥Jogadores do Botafogo com mais participações em gols

9 participações - Danilo (7G/2A)

5 participações - Arthur Cabral (4G/1A)

5 participações - Edenilson (3G/2A)

4 participações - Matheus Martins (4G/0A)

4 participações - Alex Telles (2G/2A)

A eficiência do meio-campista impressiona. Danilo apresenta 75% de efetividade nas finalizações no alvo: foram seis gols em apenas oito chutes certos no campeonato, consolidando-se como a principal referência técnica e ofensiva da equipe.

🟡Números de Danilo

7 Gols no Brasileirão 2026, um dos três maiores artilheiros da competição

13 Participações diretas em gols na temporada (gols + assistências)

75% Efetividade: seis gols em oito chutes ao alvo no Brasileirão

➡️ Danilo revela expectativas para convocação da Seleção Brasileira: 'Tranquilo'

Danilo é a principal arma ofensiva do Botafogo na temporada (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ataque forte contrasta com defesa frágil

O principal problema do Botafogo está na recomposição defensiva. A equipe sofre, em média, 1,93 gol por partida e encontra dificuldades quando perde a posse no campo ofensivo.