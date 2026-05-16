Prodígio tricolor faz mais dois em goleada do Fluminense sobre o Botafogo pelo Carioca Sub-17

Com dois gols do prodígio João Pedro, artilheiro da competição, e outros dois de Carlos Miguel, o Fluminense venceu o Botafogo por 4 a 1 pelo Carioca Sub-17, em campo anexo do Nilton Santos, neste sábado (16). O Tricolor chegou a 25 pontos em dez jogos e batalha pela liderança da Taça Guanabara com Flamengo e Vasco.

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Logo aos dois minutos, Carlos Miguel foi lançado por Andrey, dominou, invadiu a área e encheu o pé para abrir o placar para o time das Laranjeiras. Aos 18', João Pedro converteu pênalti que ele mesmo sofreu para ampliar.

Aos quatro minutos do segundo tempo, Gustavo Santiago acertou chute cruzado e diminuiu para o Botafogo. No entanto, o Tricolor voltou a mandar no jogo. Aos 20', Riquelmy fez grande jogada e cruzou para João Pedro anotar o seu segundo na partida. Aos 35', Carlos Miguel sacramentou a goleada depois de cruzamento na medida de Richard Wendel.

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O Fluminense Sub-17 volta a campo no próximo sábado (23), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, às 13h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara.

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João Pedro, artilheiro da base do Fluminense

Conhecido por ultrapassar a marca de 100 gols em três anos nas categorias de base do Fluminense, João Pedro vive grande 2026 com a equipe sub-17. Após o jogo contra o Botafogo, chegou a 11 gols nos últimos dez jogos, marca que o coloca no topo da artilharia do Carioca. O jovem assinou em fevereiro seu primeiro contrato profissional com o Tricolor, que vai até janeiro de 2029 e tem multa no valor de 60 milhões de euros (cerca de R$ 351 milhões).