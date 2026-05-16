O Estádio Nilton Santos perdeu força para o Botafogo em 2026. A equipe comandada por Franclim Carvalho tem apenas duas vitórias como mandante no Brasileirão, além de dois empates e duas derrotas. O aproveitamento em casa é de apenas 44%, colocando o Alvinegro entre os piores mandantes da competição. Neste domingo (17), o Glorioso recebe o Corinthians, precisando contar com o apoio do seu torcedor para virar a maré a seu favor.

continua após a publicidade

🔥Aposte em "ambas marcam" em Botafogo x Corinthians com SuperOdd @1.88

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Até o momento, o Botafogo ocupa a 17ª posição no ranking de desempenho como mandante do Brasileirão. Em contrapartida, a equipe apresenta números muito mais consistentes longe do Rio de Janeiro, sendo atualmente o 5º melhor visitante do campeonato.

continua após a publicidade

Além dos resultados irregulares no Nilton Santos, outro dado chama atenção: a baixa presença da torcida do Botafogo. A média de torcedores nos jogos em casa é de 16.576 presentes, número que representa aproximadamente 34% da capacidade total do estádio.

Por ironia do destino, os jogos de maior público no Nilton Santos foram justamente as duas derrotas do Botafogo. O clássico contra o Flamengo, que terminou em goleada por 3 a 0 para o rival, e o revés por 2 a 1 para o Remo.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Números do Botafogo no Nilton Santos pelo Brasileirão

✅Vitórias em casa:

Botafogo 4 x 0 Cruzeiro - 16.901 presentes

Botafogo 3 x 2 Mirassol - 6.781 presentes



🟰Empates em casa:

Botafogo 2 x 2 Curitiba - 14.695 presentes

Botafogo 2 x 2 Internacional - 16.332 presentes



❌Derrotas em casa:

Botafogo 0 x 3 Flamengo - 22.635 presentes

Botafogo 1 x 2 Remo - 22.116 presentes

Média de público no Nilton Santos: 16.576,67 (aproximadamente 34% da capacidade total).

Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Uma temporada de extremos

A temporada do Botafogo é marcada pela irregularidade. O mesmo time que goleou o Cruzeiro por 4 a 0 na estreia e garantiu classificação antecipada na Copa Sul-Americana também sofreu derrotas pesadas, como o 5 a 3 para o Grêmio, o 3 a 0 diante do Flamengo em casa e a eliminação para a Chapecoense na Copa do Brasil. A derrota por 2 a 0 na Arena Condá, com gols de Marcinho e Bolasie, aumentou a pressão interna e deixou o ambiente mais pesado no clube.