Conheça os principais jogadores que o Botafogo enfrenta na fase de grupos da Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No Grupo D da Libertadores, o Botafogo encara LDU, Junior de Barraquila e Universitario em busca de uma vaga no mata-mata do torneio continental. Nesses adversários, Fábio Matias encontrará atletas rivais conhecidos e que precisará ter atenção redobrada.

LDU

Uma das mais tradicionais equipes do Equador, a LDU sempre foi uma pedra no sapato dos times brasileiros. Em 2023, conquistou a Copa Sul-Americana e foi vice da Recopa Sul-Americana - perdendo para o Fluminense.

Apesar dos resultados expressivos, o time do Equador sofreu com a saída do treinador Luis Zubeldia, no final de 2023, e do já conhecido pelos brasileiros, Paolo Guerrero.

A grande aposta para essa temporada se chama Jan Hurtado. O atacante, de 24 anos, chega à equipe equatoriana, emprestado pelo Boca Juniors. O empréstimo chega ao final no dia 30 de junho, porém a LDU deve pagar 900 mil Euros, para ficar com o atleta, em definitivo.

Hurtado surgiu como uma promessa no Boca Juniors, mas acabou não vingando como o esperado. O mesmo teve uma passagem apagada pelo RB Bragantino e agora tenta reencontrar o seu futebol na equipe equatoriana.

JUNIOR DE BARRANQUILLA

O Junior de Barranquila conta com mais destaques individuais. Na linha de meio, a equipe colombiana conta com a volta de Cantillo, ex-jogador do Corinthians, que voltou ao clube em que se destacou, após três temporadas sem conseguir se firmar no Brasil.

No setor ofensivo, o clube conta com o folclórico Yimmi Chára, que atuou pelo Atlético Mineiro, em 2018 e 2019, e com o craque Carlos Bacca. O experiente centroavante, de 37 anos, já passou por grandes clubes europeus como: Villareal, Sevilla e Milan. O mesmo também disputou as copas de 2014 e 2018 e sem dúvidas é a grande esperança de gols da equipe.

UNIVERSITARIO

O Universitario, assim como, a LDU também não conta com muitos destaques individuais na sua equipe. O time deposita todas as suas fichas em Edison Flores. O ponta esquerda, que chegou em 2023, disputou a Copa D Mundo da Rússia, em 2018, e estava em campo na final da Copa América, em 2019, no Brasil.

