Conheça a comissão técnica de Martín Anselmi no Botafogo
Argentino chega com dois auxiliares técnicos, um preparador físico e um preparador de goleiros
Com a contratação de Martín Anselmi, o Botafogo terá também uma nova composição da comissão técnica, que acompanhará o treinador em 2026. Além dos profissionais fixos do clube, o argentino chega com quatro integrantes: dois auxiliares técnicos, um preparador físico e um preparador de goleiros; conheça cada um deles.
Luis Piedrahita (auxiliar técnico)
Iniciou a carreira ainda jovem no Huachipato, do Chile, e integrou a comissão de Miguel Ángel Ramírez no Brasil, ao lado do próprio Anselmi. Atuou também no Independiente del Valle, Charlotte FC, Al-Wakrah, Leganés e Sporting Gijón. Tem passagem como analista de desempenho.
Pablo De Muner (auxiliar técnico)
Ex-zagueiro revelado pelo Argentinos Juniors, onde foi capitão entre 1999 e 2007, encerrou a carreira em 2016 após passagem pelo Oriente Petrolero. Iniciou então a trajetória como treinador, com trabalhos no Independiente Rivadavia, All Boys, San Martín de Tucumán, O'Higgins, Guaraní, Melgar, Defensa y Justicia e Rionegro Águilas. Retorna agora à função de auxiliar na comissão de Anselmi.
Diego Bottaioli (preparador físico)
Uruguaio de 35 anos, começou no Peñarol e integrou o Independiente del Valle a partir de 2021. Trabalhou também no Cumbayá em 2022 e permaneceu no Del Valle até 2023, período em que fez parte da comissão campeã da Sul-Americana, Recopa, Copa do Equador e Supercopa do Equador, já sob comando de Anselmi.
Darío Herrera (preparador de goleiros)
Argentino de 42 anos, iniciou a carreira em 2006 no Argentino de Quilmes. Passou por Independiente e Racing e trabalhou na seleção argentina, sobretudo nas categorias de base, além de integrar a comissão principal na Copa América de 2021. Está com Anselmi desde o fim de 2023, quando ambos atuaram no Cruz Azul.
O Botafogo se reapresenta no Espaço Lonier no dia 5 para iniciar a temporada 2026, com as duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca disputadas pelo time sub-20. Martín Anselmi é aguardado no Rio de Janeiro na véspera do do dia de reapresentação.
