Confira quais jogadores deixaram o Botafogo entre a temporada passada e a atual

John Textor comandou a reformulação do elenco alvinegro. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafael Almeida e Lucas Gomes • Publicada em 22/07/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder isolado do Brasileirão, o Botafogo protagonizou uma campanha inesquecível em 2023, marcada pela frustração com a perda do título. O contraste entre o primeiro turno histórico e a derrocada nas rodadas finais do torneio escancarou a necessidade de mudanças no plantel alvinegro.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

E assim ocorreu. Entre chegadas e saídas, o Glorioso remontou o elenco sem perder qualidade técnica, e além disso, reencontrou a coesão do time com Artur Jorge, treinador que dirige a equipe nas campanhas promissoras no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Confira quais jogadores deixaram o Botafogo entre a temporada anterior e a atual.

A lista de saídas do Botafogo

GOLEIROS

Douglas Borges

Lucas Perri

DEFENSORES

Di Plácido

Daniel Borges

Victor Cuesta

Adryelson

Lucas Mezenga

Sousa

Philipe Sampaio

MEIAS

Del Piage

JP Galvão

Lucas Fernandes

Piazon

Gabriel Pires

Gustavo Sauer

ATACANTES

Segovinha

Diego Costa

Valentín Adamo

Janderson

Luis Phelipe

Victor Sá

Luis Henrique

Carlos Alberto

Artur Jorge é um dos responsáveis pela ótima temporada do Botafogo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Por empréstimos ou saídas definitivas, o Glorioso, comandado por John Textor, adicionou poderio nas duas metades do campo: as vindas de Luiz Henrique, Savarino e Alexander Barboza são provas do poder de elenco do clube para a temporada.

Agora, se o destino será diferente do ano passado, só o tempo dirá. Além de liderar a tabela do Brasileirão, o Botafogo terá o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, e o Bahia, na Copa do Brasil.