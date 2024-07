Textor afirma que jogadores do Botafogo manipularam partida em 2023

John Textor, dono da SAF do Botafogo. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 13:43 • Rio de Janeiro (RJ)

John Textor, presidente da SAF do Botafogo, revelou em entrevista recente que jogadores do próprio clube estariam envolvidos em manipulações esportivas. O dirigente descobriu as ligações por conta do relatório da Good Game!, empresa contratada para investigar a situação no futebol brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Sem aprofundar detalhes, Textor afirmou que o estudo apontou manipulações em pelo menos uma partida do Brasileirão de 2023, perdido pelo Botafogo de forma inédita nas rodadas finais. Ele ainda revelou ao site que os jogadores não estão mais no elenco alvinegro, comandado pelo português Artur Jorge.

O engajamento no caso foi motivado pelo aprofundamento das investigações ao redor do mundo, com o poder da tecnologia e a eficácia nas punições.

-E então eu disse: preciso ter explicações para algumas coisas que acontecem no nosso jogo. Porque as pessoas falam sobre o colapso do Botafogo e desses jogos que não conseguimos vencer. Então comecei a olhar alguns desses jogos e pelo menos um desses jogos foi manipulado por jogadores do Botafogo - afirmou Textor.

Questionado sobre quais jogadores estariam envolvidos nas manipulações, o dirigente esquivou.

-Não vou dizer. Porque eles merecem [se defender]... Por melhor que seja a evidência, por mais que seja uma tecnologia testada por 10 anos, e agora é uma tecnologia ainda melhor. É chato, né? Porque eu conheço esses jogadores. Eles não estão mais na rotação.

O estadunidense afirmou que entregou as evidências ao promotor do caso, e que espera que a situação fique de exemplo para todos os donos de times no Brasil.