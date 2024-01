No Brasil, o venezualo se tornou um dos principais jogadores do Atlético-MG. Entre 2020, 2021 e parte de 2022, foram 21 gols e 19 assistências. Savarino voltou para o Real Salt Lake marcado na história do Galo, com um tricampeonato Mineiro, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil no currículo. De volta aos Estados Unidos, o jogador manteve bons números nos últimos dois anos, com 18 gols e 8 assistências.