Como fica a escalação do Botafogo com os reforços? Veja opções

Publicada em 04/09/2024

O Botafogo se reforçou com oito jogadores na janela de transferências do meio do ano, encerrada na última segunda-feira (2). Com contratações milionárias e de jogadores de nome, fica a expectativa para ver como o técnico Artur Jorge irá aproveitar as opções do elenco e escalar o time para a sequência da temporada, nas disputas de Brasileirão e Libertadores.

Se juntaram ao Glorioso Igor Jesus, Allan, Thiago Almada, Matheus Martins, Vitinho, El Arouch, Adryelson e Alex Telles. Os quatro primeiros já estrearam e começaram a ganhar seu espaço no time, enquanto os outros ainda não entraram em campo pelo Alvinegro neste ano.

Dos quatro reforços ainda debutarão pelo Botafogo, três devem ser titulares da equipe, todos na defesa. Vitinho foi contratado para assumir a posição da lateral-direita, enquanto Alex Telles deve fazer o mesmo pelo lado esquerdo. Adryelson, que retorna ao clube após curta passagem pelo Lyon, tem concorrência de Bastos e Barboza, mas também é cotado para os 11 iniciais.

Chegadas anteriores, Almada e Igor Jesus já assumiram a titularidade no Glorioso. Allan, por sua vez, disputa posição no meio-campo, enquanto Matheus Martins se tornou opção para o segundo tempo e caiu nas graças da torcida ao marcar dois gols no clássico contra o Flamengo.

Assim, Artur Jorge terá de montar quebra-cabeça para escalar o Alvinegro na sequência da temporada. Antes da Data Fifa - que deve ser essencial para a definição dos preferidos do técnico português -, podemos imaginar a escalação "ideal" Botafogo com: John; Vitinho, Bastos, Adryelson (Barboza) e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Thiago Almada e Savarino; Igor Jesus.

