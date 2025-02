Como chega o Botafogo para a decisão da Supercopa Rei

Campeão do Brasileiro e da Libertadores da América no fim do ano passado, o Botafogo entra em campo neste domingo (2), às 16h (de Brasília), em Belém, podendo começar a temporada erguendo uma nova taça, a da Supercopa Rei. Para isso, o time manteve a base vitoriosa, apesar de registrar uma grande saída de jogadores neste início de temporada.

Ao todo, 13 atletas que estavam no elenco em 2024 já deixaram o clube. Mas apenas dois deles eram titulares: o meia Thiago Almada, que se transferiu para o Lyon, e o atacante Luiz Henrique, que foi para o Zenit. O time também perdeu o treinador, Artur Jorge, que se decidiu pelo futebol do Catar, e neste domingo será treinado por um interino, Carlos Leiria.

A base do time titular, contudo, se manteve intacta. Tanto é assim que oito jogadores que atuaram na última partida entre Botafogo e Flamengo (goleada alvinegra por 4 a 1 em agosto, pelo Brasileirão) deverão estar em campo no Mangueirão neste domingo: o goleiro John, o lateral Mateo Ponte, a dupla de zaga Bastos e Alexander Barboza, os meio-campistas Gregore, Marlon Freitas e Savarino, e o atacante Igor Jesus.

Além deles, Cuiabano, titular do Botafogo naquela goleada, também estará a disposição do técnico Carlos Leiria. O jogador agora é reserva de Alex Telles.

Vitória sobre o Fluminense dá confiança ao Botafogo

A partida deste domingo será apenas a segunda na temporada do elenco principal do Botafogo. O time começou o período de treinos mais tarde do que o Flamengo, e jogou pela primeira vez apenas na quarta-feira passada, quando venceu o Fluminense pelo Campeonato Carioca.

Apesar disso, o capitão Marlon Freitas assegura que o time está pronto para o jogo. E ele usa justamente o clássico com o Fluminense como exemplo.

— Estamos preparados. A gente conseguiu recuperar bem no último jogo, no clássico. É uma vitória que dá confiança para essa final, mas a gente sabe que é um outro adversário, é um outro jogo, é uma final, é um jogo só. O detalhe faz muita diferença — comentou nesse sábado, após o único treino da equipe em Belém, realizado no CT do Paysandu.

O time do Botafogo que encara o Flamengo na Supercopa Rei não foi confirmado, mas deve ter John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Matheus Martins; Artur, Savarino e Igor Jesus.