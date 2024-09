Luiz Henrique, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Corinthians no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 15/09/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

Neste sábado (14), o Botafogo venceu o Corinthians por 2 a 1 em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão e ampliou a vantagem para o vice-líder na tabela. Além do topo da tabela, os três pontos confirmaram a boa fase do Alvinegro na temporada com sequência invicta.

A equipe de Artur Jorge tem se mostrado sólida tanto defensivamente como no setor ofensivo. Com o descanso da Data Fifa e a chegada de reforços, o Glorioso voltou à campo contra o time paulista com sede de vitórias. Em um primeiro tempo massacrante, o placar só não foi mais elástico por mérito de Hugo Souza, goleiro corintiano.

Após a partida, o auxiliar Franclim Carvalho falou sobre a importância da vitória e como a pausa da Data Fifa ajudou a descansar os atletas depois de uma sequência de jogos decisivos.

- Uma vitória difícil, como são todas. A densidade competitiva é muito grande. Nós nos adaptamos a isso. Vínhamos de uma sequência de jogos e agora começamos da melhor maneira. Os jogadores merecem esse descanso físico e mental, tivemos quatro atletas que foram para a seleção que não tiveram isso. Tivemos cinco dias para preparar esse jogo, fizemos bem isso, integramos bem os três novos jogadores. Foi importante para isso também. O nosso líder não nos deixa adormecer, cobra em todos os treinos, jogos, em todos os momentos. Esses jogadores têm fome de crescer e de trabalhar - comentou.

Estreias de Vitinho e Alex Telles

– Eles acrescentam valor, se não o clube não teria feito esforço para trazê-los. Para além da competitividade, trazem também a qualidade que todo mundo conhece. Avaliando individualmente ou não, eu vou seguir a linha do meu chefe. Ainda assim, o Vitinho saiu com cãibras. O Alex jogou menos tempo. Tivemos coisas muito boas e tivemos coisas que devem e vão melhorar rápido.

John Victor, goleiro do Botafogo, durante partida contra o Corinthians no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

John foi peça essencial na partida. Com dois pênaltis marcados a favor do Corinthians, que poderiam ter levado ao empate da partida, o goleiro defendeu a cobrança de Romero ainda no primeiro tempo e assegurou a conquista dos três pontos. Após o jogo, o jogador falou sobre sua primeira defesa de pênalti na carreira.

– Fui feliz no lance. O Romero é um baita batedor. Consegui fazer a leitura. Eu estava caindo para a direita e consegui recuperar e voltar para fazer a defesa. Fico muito feliz de ter pego meu primeiro pênalti pelo Botafogo de muitos.

Sobre o pênalti convertido por Rodrigo Garro

A gente estuda uns quatro ou cinco batedores para ver qual que vai bater. Claro que eles têm um bater principal que ás vezes não pode estar no jogo. Ali ele foi feliz, acabou batendo no meio, pênalti de segurança e mérito dele.

Com a vitória sobre o Corinthians, o Botafogo completou um mês desde sua última derrota. O Alvinegro perdeu para o Juventude, fora de casa, por 3 a 2, no dia 11 de agosto. Desde então, foram seis partidas sem saber o que é perder: quatro vitórias e dois empates.

Confira os resultados das partidas:

Botafogo 2 x 1 Palmeiras - Oitavas de final da Libertadores (Ida)

Botafogo 4 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro

Palmeiras 2 x 2 Botafogo - Oitavas de final da Libertadores (Volta)

Bahia 0 x 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro

Botafogo 2 x 0 Fortaleza -Campeonato Brasileiro

Botafogo 2 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro

