Com surpresa na zaga, Renato Paiva confirma escalação do Botafogo

Com o retorno de Alexsander Barboza ao time, e com Danilo Barbosa completando a zaga, o técnico Renato Paiva acaba de confirmar a escalação do Botafogo que enfrenta o Estudiantes nesta quarta-feira (23), em La Plata, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

No domingo, Barboza foi vetado momentos antes do jogo com o Atlético-MG pelo Brasileirão por causa de dores musculares. O defensor era dúvida para o jogo com o Estudiantes, mas vai para o jogo.

A presença do zagueiro era considerada fundamental para este jogo da Libertadores porque Jair Cunha está fora da partida. Ele se machucou no domingo e nem sequer viajou a La Plata. Assim, o Botafogo corria o risco de ter uma zaga totalmente reserva no duelo com o Estudiantes, adversário direto do Botafogo por uma vaga nos playoffs.

Além de Alexander Barboza, outro que joga nesta quarta-feira é Patrick de Paula, que entra na vaga de Santi Rodriguez, que ainda se recupera de trauma na perna esquerda.

Veja como fica a escalação do Botafogo para encarar o Estudiantes

Dessa forma, a escalação do Botafogo terá John; Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paulo; Savarino, Artur e Igor Jesus.

O Estudiantes, por sua vez, vai para a partida com Mansilla; Meza, Facundo Rodríguez, Nuñez e Arzamendia; Ascacíbar, Gabriel Neves e Cristian Medina; Palacios, Carrillo e Tobio Burgos.

Com três pontos em duas partidas até aqui, o Botafogo é terceiro colocado no Grupo A. O time tem a mesma pontuação do Estudiantes, que está em segundo pelos critérios. A liderança é da Universidad de Chile, que nessa terça-feira empatou por 1 a 1 com o Carabobo e, invicta, soma 7 pontos.